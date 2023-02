Malpezzi, Meloni deve chiedere dimissioni Donzelli e Delmastro

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Esiste sempre il problema del silenzio della presidente Meloni che in realtà decide di parlare ieri sera non affrontando il punto che è uno e semplice: un sottosegretario del suo governo ha fatto uscire delle notizie sensibili e riservate". Così la capogruppo del Pd in Senato, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti.

"E' Giorgia Meloni - ha aggiunto - che deve chiedere le dimissioni del suo sottosegretario e del vicepresidente del Copasir, rimane il punto dirimente". (ANSA).