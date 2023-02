'Con il ritorno delle Province non aumentano i costi'

La riforma mai compita delle Province e i tagli che ci sono stati con la spending review non hanno portato tanti benefici quanto "inefficienze". E' auspicabile quindi per la Corte dei Conti un riassetto delle funzioni e un riordino in materia fiscale. Anche il ritorno all'elezione diretta, secondo la magistratura contabile, non peserebbe troppo sulle casse dello Stato, ma avrebbe il vantaggio dell'accountability pubblica.

In una nota depositata alla Commissione Affari Costituzionali del Senato nell'ambito della discussione sui disegni di legge sul ritorno all'elezione diretta delle Province, la sezione della Autonomie della Corte dei Conti sottolinea che la riforma incompiuta ha prodotto un contesto transitorio "caratterizzato da una condizione di incertezza", il ridimensionamento del ruolo delle Province è stato accompagnato da rilevanti tagli delle risorse, "i cui effetti si sono riverberati negativamente sui servizi ai cittadini". Occorre rivedere "l'assetto del governo locale" con le attribuzioni di Comuni e Regioni, "riconsolidando le funzioni fondamentali delle Province, a partire da quelle in materia di pianificazione territoriale, ambiente, edilizia scolastica, viabilità, raccolta ed elaborazione dati, assistenza agli enti locali, pari opportunità, già previste dalla legge". E anche i costi del ritorno all'elezione diretta non avrebbero ripercussioni significative "nell'ambito delle grandezze di finanza pubblica".

Proprio quello che l'Unione delle Province da tempo sostiene e, infatti, il presidente Michele de Pascale, invita il Parlamento a valutare attentatamene le osservazioni della Corte dei Conti, "soprattutto quando sottolinea la necessità di consolidare ed ampliare le funzioni fondamentali delle Province" e che "con l'elezione diretta si ottiene una maggiore legittimazione".

Informazioni per un dibattito sull'architettura istituzionale e i compiti degli enti locali arrivano da un Focus dell'Istat sulle 14 città metropolitane, quella di Torino, risulta la più estesa, con 6.827 chilometri quadrati, quella di Napoli ne ha 1.179 e la più alta densità, 2.535 abitanti per chilometro quadrato, Genova è quella che si presenta più vulnerabile e, con 269 anziani ogni 100 giovani, detiene anche il primato di "città più vecchia". E ancora, Bologna è la città metropolitana con la maggiore propensione femminile al lavoro, 51 donne ogni 100. I livelli occupazionali (tasso di occupazione 25-64 anni) più critici sono a Palermo.