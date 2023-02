Riparte commissione bicamerale su femminicidio, ok unanime

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - L'aula del Senato ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta contro il femminicidio e ogni forma di violenza di genere. Con il via libera definitivo, la commissione diventa ora bicamerale con 18 deputati e 18 senatori, per cui ogni gruppo avrà un proprio rappresentante.

Nata nel 2017 e finora solo al Senato, la commissione ha tra i suoi obiettivi, indagare dimensioni e cause del femminicidio, monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul su prevenzione e lotta alla violenza sulle donne e l'accertamento di eventuali incongruità e carenze delle leggi in vigore.

(ANSA).