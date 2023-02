Nordio: 'Inesistente la possibilità di modificare il 41bis'

Mai messo in discussione l'istituto del 41 bis. Ha detto il ministro Carlo Nordio nella sua informativa alla Camera sul caso di Alfredo Cospito. "La possibilità di mutare questa normativa è inesistente".

Alfredo Cospito è al 41 bis sulla base di un'istruttoria da cui è emerso che "il detenuto ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione". Ha detto il responsabile della Giustizia. "La posizione giuridica del detenuto Cospito è complessa", ricordando che è necessario il parere dell'autorità giudiziaria per la revoca del 41bis.

Sul 41 bis di Cospito "è opinione prevalente che il ministro non possa pronunciarsi prima di aver acquisito i pareri delle autorità giudiziarie competenti". Ha precisato.

"Il Pg di Torino ci ha fatto sapere telefonicamente che non è in grado oggi di inviarci il suo parere ma domani, per cui io oggi non sono in grado di rispondere al quesito" sulla richiesta di revoca del 41bis avanzata al ministero dalla difesa di Alfredo Cospito, ha detto il ministro. Il ministero attende infatti i pareri del pm procedente nel merito contro Cospito e della Dna.

"Apriremmo una diga a tutta una serie di pressioni da parte di detenuti che si trovano nello stesso stato" di detenzione se "lo stato di salute" di Cospito finisse per essere un condizionamento nell'allentamento del 41bis, ha detto il ministro sul caso Cospito. "Lo stato di salute di un detenuto non può costituire un elemento di pressione" sul governo, ha aggiunto il ministro.

"Tutti gli atti riferibili a detenuti in 41 bis sono per loro natura sensibili. Ragion per cui a fini di un'ostensione occorre una preventiva verifica". ha aggiunto Nordio. "Gli atti che riguardano detenuti al 41 bis sono in via generale di natura sensibile. "A partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti che meritano approfondimenti: bisogna vedere di che tipo di atti si tratti, quale livello di segretezza essi abbiano, se e chi potesse averne conoscenza e se il destinatario potesse divulgarli e condividerli con terzi".

"Baaaah!". Lo hanno urlato nell'Aula della Camera in coro i deputati del centro-sinistra alla fine della informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio, manifestando disappunto per il fatto di non aver avuto le risposte che si attendevano.

Applauso del centrodestra nell'aula della Camera quando il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha detto che lo stato di salute di un detenuto non può essere strumento di pressione sullo Stato.

La capogruppo del Pd Debora Serracchiani ribadisce nell'aula della Camera la richiesta al ministro della Giustizia Carlo Nordio di revocare subito le deleghe al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro visto che "lui stesso ha ammesso angelicamente di aver dato le intercettazioni riservate sui colloqui in carcere tra l'anarchico Andrea Cospito e due boss mafiosi, al deputato di FdI Giovanni Donzelli". "E' un fatto gravissimo che ha pregiudicato anche le indagini e i controlli in carcere" dichiara Serracchiani mentre i deputati del Pd le tributano una stranding ovation in Aula. "Dispiace davvero che Giorgia Meloni stia facendo finta di niente. I fatti avvenuti ieri in quest'Aula sono gravi e se non sente il bisogno di intervenire vuol dire che ha approvato o quanto meno tollerato quanto avvenuto ieri" precisa Serracchiani che assicura come dopo le accuse di Giovanni Donzelli (FdI) mosse nell'Aula di Montecitorio contro i Dem sul caso Cospito "i rapporti tra maggioranza e opposizione siano stati minati".