Lombardia: appello di Sala al voto utile per Majorino

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Invito al cosiddetto voto utile: chi vuole che la guida della nostra Regione cambi, deve votare per Majorino": parola del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che lancia l'appello per il candidato di centrosinistra e Movimento 5 stelle in un video pubblicato sui social. "Vi segnalo che è anche possibile il voto disgiunto - ha aggiunto - ovvero potete mettere una X sulla persona candidata presidente e poi mettere un'altra X sul partito a cui vi sentite più vicini anche se non collegato al candidato presidente che avete scelto. Buon voto a tutti". (ANSA).