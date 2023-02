IL PUNTO Bufera su Donzelli-Delmastro, attesa per Nordio

Le rivelazioni di Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e responsabile per l'organizzazione del partito della premier Meloni, sulle intercettazioni ambientali in carcere di alcuni dialoghi dell'anarchico Alfredo Cospito e con boss di Cosa Nostra infiammano il dibattito politico.

Attesa per l'intervento alle 16 alla Camera e alle 18 al Senato del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Intanto, le opposizioni, dal Pd al Terzo Polo, chiedono le dimissioni di Donzelli dal Comitato di controllo dei servizi di cui è vicepresidente e anche del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha fatto sapere di aver rivelato lui al collega di partito, suo coinquilino, il contenuto delle intercettazioni di Cospito.

'Non ci sono registrazioni, ci sono relazioni - ha detto Delmastro - posso confermare che ci sono. Donzelli in qualità di deputato mi ha fatto delle domande specifiche, a cui io ho risposto. Alle domande di qualsiasi deputato sullo spessore criminale e su eventuali legami, o tentati legami, con la criminalità organizzata, io rispondo. Non è nulla di secretato'.

Parole che non placano le polemiche, anzi. Benedetto Della Vedova, di +Europa, chiama in causa direttamente la presidente del Consiglio: 'Meloni è d'accordo con lo stile di dossieraggio" messo in atto da Fratelli d'Italia?'. Il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli annuncia di aver presentato un esposto per chiedere l'apertura di un'indagine penale che verifichi 'se siano stati commessi reati'. La Procura di Roma ha quindi aperto un fascicolo di indagine su Donzelli e Delmastro.

A difendere i colleghi di partito è capogruppo di Fdi alla Camera Tommaso Foti: 'Le informazioni sono diverse dalle intercettazioni. Vi può essere un'esemplificazione di quelle che sono informazioni acquisite per le vie brevi per le quali non vi è alcun elemento di segretezza'.

Diversa la posizione degli alleati di Fratelli d'Italia.

Prudente il leader della Lega Matteo Salvini: 'Non penso si possano mettere in discussione incarichi così importanti per la polemica di un pomeriggio'. Più duro il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè: 'Spetterà al Giurì d'onore stabilire se e quanto le espressioni di Donzelli siano andate fuori dal seminato. Non è una commissione a cui si ricorre spesso, a dimostrazione di quanto sia stata grave l'iniziativa di Donzelli, che ha sporcato un importante momento di condivisione nella lotta alla mafia', afferma in un'intervista alla Stampa.