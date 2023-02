Nordio: 'Cospito è al 41bis perché ha collegamenti con l'esterno'

Alfredo Cospito è al 41 bis sulla base di un'istruttoria da cui è emerso che "il detenuto ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione". Lo ha Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella sua informativa alla Camera sul caso di Alfredo Cospito. "La posizione giuridica del detenuto Cospito è complessa". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riferendo alla Camera sul caso dell'anarchico al 41 bis e ricordando che è necessario il parere dell'autorità giudiziaria per la revoca del 41bis.

Sul 41 bis "è opinione prevalente che il ministro non possa pronunciarsi prima di aver acquisito i pareri delle autorità giudiziarie competenti". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella sua informativa alla Camera sul caso di Alfredo Cospito