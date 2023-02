Colombia e Ecuador serrano i ranghi in difesa dell'Amazzonia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 FEB - I presidenti dell'Ecuador, Guillermo Lasso, e della Colombia, Gustavo Petro serrano i ranghi in difesa della foresta amazzonica. In un incontro ufficiale avvenuto a Tulcán, sulla frontiera comune, i due leader hanno deciso di istituire un "consiglio comune contro i crimini ambientali che si riunirà ogni sei mesi", per "lottare insieme contro questo flagello".

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva é al lavoro per organizzare una Conferenza sull'Amazzonia, probabilmente a maggio, con tutti i Paesi che ospitano la foresta tropicale sul loro suolo (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, Guyana, Guyana francese e Suriname). (ANSA).