Ex mercenario della Wagner descrive le brutalità in prima linea

Andrei Medvedev, l'ex mercenario del gruppo Wagner che ha disertati e ha chiesto asilo alla Norvegia, in un'intervista esclusiva alla Cnn da Oslo ha raccontato la bruitalità alla quale ha assistito in Ucraina. Ha spiegato che i combattenti Wagner venivano spesso mandati in battaglia con poche indicazioni, e il trattamento riservato alle reclute riluttanti era spietato. "Riunivano quelli che non volevano combattere e gli sparavano davanti ai nuovi arrivati", ha rivelato. "Ad esempio, hanno portato due prigionieri che si sono rifiutati di andare a combattere e hanno sparato loro davanti a tutti, poi li hanno seppelliti nelle trincee scavate dalle reclute".

Il 26enne, che afferma di aver precedentemente prestato servizio nell'esercito russo, si è unito a Wagner come volontario. È entrato in Ucraina meno di 10 giorni dopo aver firmato il suo contratto nel luglio 2022, prestando servizio vicino a Bakhmut, la città in prima linea nel Donetsk. Medvedev ha parlato alla Cnn da Oslo dopo aver attraversato il suo confine in un'audace defezione che, stando al suo racconto, lo ha visto sfuggire all'arresto "almeno dieci volte" e schivare i proiettili delle forze russe. A suo parere, al gruppo Wagner mancava una strategia: "Non c'erano vere tattiche. Abbiamo solo ricevuto ordini sulla posizione dell'avversario ma non c'erano ordini precisi su come comportarci. Pianificavamo come procedere passo dopo passo".