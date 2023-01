Ucraina: Kiev, inizio utilizzo tank occidentali in primavera

È probabile che le forze armate dell'Ucraina inizieranno a utilizzare i carri armati occidentali sul campo di battaglia "in primavera", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Alexey Reznikov in un'intervista rilasciata al canale tv canadese Cbc e ripresa dai media internazionali.

Reznikov ha spiegato che i militari ucraini intendono formare almeno due battaglioni di tank con i rifornimenti promessi dai paesi occidentali, che serviranno "per continuare la controffensiva". Il ministro ha espresso quindi la speranza che l'Occidente continui a fornire carri armati a Kiev in futuro. Ha detto che le promesse dei tank "non sono la fine della storia, ma solo il suo inizio".