Richetti, non c'è nulla da festeggiare,solo spot per governo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Appena cento giorni e una serie infinita di retromarce e contrordini: come dimenticare il pasticcio del dl Rave, il gelo di Macron dopo le gaffes sui migranti, il frettoloso ripensamento sul Pos o la pantomima relativa al Mes, che noi del Terzo Polo chiedevamo di ratificare con rapidità, cosa che alla fine saranno costretti a fare perdendo nuovamente la faccia. Un governo arrivato a un centimetro dall'esercizio provvisorio, che s'è incartato sulla proroga delle accise, che su scuola e autonomia incrementa le differenze esistenti e sulla giustizia ostacola il proprio ministro. Cento giorni di spot, di chiacchiere, di quadernini degli appunti buoni per i social. Governare però è altra cosa, altro che festeggiamenti". Così in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera. (ANSA).