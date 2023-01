Meloni riceve Michel a Palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Al via l'incontro a Palazzo Chigi fra la premier Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Fra i due c'era stata una cena di lavoro di oltre un'ora il 3 novembre, in occasione della visita a Bruxelles della presidente del Consiglio, allora da poco insediata, per incontrare i vertici delle istituzioni europee.

Questo appuntamento è stato programmato anche in vista del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio, con al centro l'immigrazione e la risposta dell'Ue al piano anti-inflazione varato dagli Stati Uniti.

Attorno alle 15, dopo il colloquio e il pranzo ufficiale, sono previste dichiarazioni alla stampa. (ANSA).