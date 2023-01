L'Autonomia va in pre-Consiglio. Attesa per il testo

Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata, a quanto si apprende, dovrebbe essere all'ordine del giorno della riunione preparatoria, in programma domani alle 13, del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi giovedì. Il testo, si apprende da diverse fonti di governo, non è stato però ancora diramato ai ministeri.

"L'autonomia martedì va in pre-Consiglio dei ministri - aveva spiegato sabato il ministro per l'Autonomia e gli Affari regionali Roberto Calderoli -, e poi ragionevolmente andrà in Consiglio dei ministri".