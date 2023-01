Spiderman arriva alla Camera, il volontariato aiuta l'anima

"Il volontariato aiuta l'anima. E il mio libro racconta la storia di un bambino che ha conosciuto il dolore traendone il coraggio per costruire cose buone". Così Mattia Villardita racconta la sua storia nel libro "Io e Spiderman, l'eccezionale normalità di un super eroe", presentato nella sala stampa di Montecitorio introdotto dalla deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo e con la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella.

"Questa è una storia che nasce in Liguria - ha detto Ilaria Cavo - dal cuore di una persona che è riuscita, grazie a un'intuizione geniale, a fare del bene a chi più ne ha bisogno ed è più indifeso, i bambini. Riuscire a portare questo esempio davanti agli occhi di tutti è qualcosa che può aiutare ad allargare l'interesse verso il prossimo, specie in un momento di massimo bisogno come è nella malattia". "Siamo orgogliosi e grati a Mattia - ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti in un messaggio - per il sostegno e aiuto dato a tutte le iniziative istituzionali, da quella per i bambini del Gaslini alle campagne di donazioni di plasma ottenendo risultati straordinari".

"Si è spesso parlato dell'eccezione italiana - ha detto la ministra Roccella - perché in questo Paese la famiglia 'tiene', e il volontariato deriva proprio dalla famiglia; e questo per me non è l'eccezione ma una ricchezza che va accompagnata. Come l'operazione straordinaria di Mattia che si chiede prima di tutto come può aiutare gli altri ragazzi. La solidarietà, lo starsi vicini va raccolto dalla politica".

Mattia Villardita da bambino è in ospedale a Savona, poi a Genova e infine a Pavia. "A 7 anni speravo che il mio supereroe preferito mi venisse a trovare, per darmi conforto e per superare dolore e paura; ho abbandonato le corsie a 22 anni, dopo un lungo percorso che mi ha portato ad essere un ragazzo che dal dolore ha tratto forza e coraggio per costruire cose belle". Da lì nasce l'idea che ha portato Mattia a indossare i panni di Spiderman, quel coloratissimo costume che ai bambini - ne vede 1500 l'anno - porta gioia e spensieratezza. Dopo la conferenza stampa - a cui hanno partecipato il primario di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona, Alberto Gaiero, Marika Pane, direttrice del centro clinico NeMO del Gemelli di Roma e l'influencer siciliana Nadia Lauricella, con un messaggio del governatore della Liguria Giovanni Toti - Villardita ha indossato i panni di Spiderman esibendosi anche in alcune pose plastiche del supereroe al fianco della ministra Roccella, di Ilaria Cavo e di molti passanti e turisti incuriositi dalla scena.