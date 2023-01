Casellati: "Sulle riforme presto un programma spero condiviso"

"Ringrazio tutti perché gli interventi di ciascuno hanno arricchito le mie convinzioni e ampliato il mio campo di indagine. Oggi, per così dire, tiro la riga perché termino il mio ascolto con il Movimento 5 stelle. Poi mi prendo un breve, brevissimo periodo di riflessione per analizzare tutte le varie proposte che sono state qui elaborate. Quindi più avanti darò ulteriori notizie sul programma che andrò a redigere insieme alla maggioranza e, mi auguro, sempre con la partecipazione di un'opposizione dialogante".

Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati a margine delle sue consultazioni sul presidenzialismo.

"Penso che la prossima settimana" si possa fare un punto anche con la premier Giorgia Meloni "devo fare un po' di riflessione anche io, riguardare gli appunti" presi durante le consultazioni con i partiti sulle riforme, ha detto Casellati lasciando Palazzo Chigi.

Casellati si è detta "fiduciosa" che si possa trovare "qualche punto di incontro", che sia "il più largo possibile" anche se forse "non si riuscirà a trovare una totalità". Per il momento comunque il bilancio è "molto positivo, seguire questo metodo e devo ringraziare tutti visto il grande interesse su questo tema. Vediamo se si riesce facendo delle considerazioni a trovare qualche punto di incontro. Io non sono mai chiudere le porte. Vediamo se devo fare un ulteriore approfondimento su alcuni temi".