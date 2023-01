Via libera definitivo dal Senato al decreto Ischia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Con 85 voti a favore l'aula di palazzo Madama ha approvato in via definitiva il decreto Ischia.

A palazzo Madama, come nella votazione della Camera, si sono astenute le opposizioni.

Il provvedimento "pesa" piu' di ottanta milioni di euro anche grazie ad una serie di interventi parlamentari, dispone a favore dei soggetti che hanno la residenza o la sede legale operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia la sospensione di una serie di termini, di versamenti e adempimenti tributari e contributivi fino al 30 giugno 2023. Istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e 1.380.000 euro per l'anno 2023, ripartendo tali risorse in favore dei due comuni interessati. (ANSA).