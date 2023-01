Camera: question time con ministri Tajani, Piantedosi e Valditara

Si svolge oggi, mercoledì 25 gennaio alle 15, il question time dall'Aula di Montecitorio.

Il ministro per Affari esteri e cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative diplomatiche volte a favorire la stabilità politica dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo, con particolare riferimento alla Libia (Orsini - FI-PPE); sulle iniziative in merito ai casi Regeni e Zaki, anche alla luce del recente incontro con il Presidente egiziano al-Sisi (Serracchiani -PD-IDP).

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere omogenea sul territorio nazionale la tempistica necessaria per l'emissione dei passaporti, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla libertà di movimento (Ghirra e Zanella - AVS); sulle iniziative volte a semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti (Benzoni - Azione-Iv-Re); sulle iniziative urgenti in ordine agli incidenti verificatisi in occasione della partita Paganese-Casertana e intendimenti per evitare il ripetersi di simili episodi (Zinzi - Lega); sulle iniziative per potenziare l'attività di controllo del territorio svolta dalle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata (Foti - FdI).

Il ministro dell'Istruzione e merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla distribuzione nelle scuole superiori di Cividale del Friuli di un opuscolo in materia di prevenzione delle aggressioni e degli abusi di natura sessuale (Orrico - M5S); sulle iniziative volte a favorire i contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo settore al finanziamento delle scuole (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).