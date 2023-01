Meloni,Italia può diventare hub per distribuzione di energia

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Sono stata contenta di visitare un giardino dedicato a Enrico Mattei considerato qui un eroe nazionale. Noi abbiamo questo progetto che ci diamo come orizzonte di legislatura, e cioè il piano Mattei in un momento difficile per la crisi energetica l'Italia può diventare la porta dell'accesso, una sorta di Hub di distribuzione dell'energia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni. (ANSA).