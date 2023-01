Meloni in arrivo oggi a Algeri, lunedì bilaterale con Tebboune

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata ad Algeri per la visita ufficiale bilaterale nella Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il primo impegno del genere da quando è alla guida del governo. Meloni inizierà la due giorni in Algeria deponendo una corona di fiori al Monumento del Martire. Alle 17.45 è in programma la visita alla nave della Marina Militare italiana Carabiniere, che è approdata al porto di Algeri. In serata assieme al primo ministro algerino Aimen Benabderrahmane parteciperà a una cena ufficiale in un ristorante di un grande hotel della capitale,

Lunedì alle 10 farà una tappa simbolica al Giardino Mattei, per rendere omaggio al fondatore dell'Eni, poi andrà alla fortezza-museo Bastion 23, storico monumento nella casbah. Alle 11.30 il cerimoniale prevede l'arrivo al palazzo El Mouradia, per l'incontro ufficiale con il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. Giorgia Meloni è stata accolta all'aeroporto di Algeri dal primo ministro della Repubblica algerina, Aimen Benabderrahmane, e dall'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese. Sono stati eseguiti gli inni nazionali italiano e algerino, poi il passaggio in rassegna della Guardia repubblicana e delle tre forze armate algerine.