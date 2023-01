Pd: Letta, serve un nuovo partito non un nuovo segretario

"Abbiamo bisogno di un nuovo partito, non di un nuovo segretario. E per un nuovo partito serve una base politica, e il manifesto la dà, una base che ci mette nelle

condizioni di essere molto ambiziosi per il futuro". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea del partito in corso all'Auditorium Antonianum a Roma.

"Questo manifesto non si ponga il problema dell'abrogazione del lavoro che fu fatto alla nascita del Pd, nel 2007, da giganti, rispetto ai quali non mi sento di paragonarmi, che rimane parte dell'atto di nascita del nuovo Pd. Sarebbe stato sbagliato metterci a fare le pulci a quel manifesto frutto del contributo, tra gli altri, di giganti del pensiero democratico come Scoppola o Reichlin", ha aggiunto Letta ribadendo che "dobbiamo vivere un senso di unità che viene prima di tutto. La forza del nostro partito è

indispensabile". "L'alternativa alla destra, in Lombardia e Lazio, l'abbiamo messa in campo noi. Questo nostro ruolo è insostituibile", ha ribadito.

"Esco più determinato di quanto ho cominciato, esco più innamorato del Pd di quando ho cominciato, vi assicuro che non costruirò un partito alternativo al Pd. Non

mi sono pentito di essere tornato da Parigi", ha concluso il segretario uscente.

Per il deputato Dem Andrea Orlando, "chi propone di cambiare il nome, propone di chiamarlo 'Partito del lavoro' o di richiamare la dimensione del lavoro, non è un fatto di forma, è un fatto di sostanza. Significa che definisci un campo di riferimento molto chiaro. È una discussione da fare insieme, ma tutt'altro che banale".