Putin fa il bagno gelato per l'Epifania ortodossa

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ripreso oggi la tradizione del bagno nell'acqua gelata all'aperto in occasione dell'Epifania ortodossa, secondo quanto ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

"Il presidente ha preso parte al bagno dell'Epifania nella regione di Mosca", ha riferito il portavoce, senza fornire altri particolari e aggiungendo che non verranno diffuse fotografie o video dell'evento, a differenza di occasioni precedenti. Secondo la tradizione in questo giorno, in cui la chiesa ortodossa commemora il Battesimo di Cristo, i russi ricavano un'apertura a forma di croce nel ghiaccio che ricopre specchi di acqua come stagni o laghi per poi immergersi.

Putin, che con la Chiesa ortodossa ha stretto forti legami, è stato ritratto in passato immerso nell'acqua gelata in questa giornata festiva. Lo scorso anno invece aveva rinunciato al rito dopo che la stessa Chiesa ortodossa russa aveva sconsigliato ai fedeli di parteciparvi a causa dei rischi legati alla pandemia da Covid.