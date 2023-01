Salta Rivera al Tesoro Giorgetti propone Barbieri

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'iscrizione nell'ordine del giorno del Cdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro (Riccardo Barbieri), al posto di Alessandro Rivera, Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Lo fa sapere il Dicastero in una nota. Il ministro Giancarlo Giorgetti - si aggiunge - ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza.

Riccardo Barbieri Hermitte, scelto dal Ministero dell'economia per prendere il posto di Alessandro Rivera alla direzione generale del Tesoro, è nato a Roma il 25 aprile 1958 ed è già al Mef come responsabile della Direzione Analisi Economico Finanziaria del Dipartimento del Tesoro. E' un economista e market strategist con venticinque anni di esperienza nei mercati finanziari, in cui ha lavorato per alcune delle maggiori banche di investimento, come J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch. E` stato il capo dell' Independent Research Department e Chief Economist in Mizuho International, la succursale londinese della banca d'investimento giapponese Mizuho Securities. Cresciuto a Milano, dove si è laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi, ha passato cinque anni negli Usa, conseguendo un Ph.D. in Economics presso la New York University.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze presenterà una proposta di riforma del modello organizzativo con lo scopo di assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati in primo luogo a livello europeo e internazionali tramite una diversa articolazione della struttura dipartimentale. Lo fa sapere lo stesso Dicastero, in una nota in cui annuncia le proposte di nomina per i direttori generali di Tesoro, Ragioneria e Amministrazione del personale.