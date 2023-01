Terremoto di magnitudo 7 al largo dell'Indonesia, 'possibili onde di tsunami'

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito oggi la parte orientale dell'Indonesia: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense USGS.



Il sisma è stato registrato in mare, a 150 km a nord-ovest di Tobelo, vicino alle isole Molucche, ad una profondità di 48 km. Secondo il Sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti c'è il rischio di uno tsunami, ma per il momento non è stata emessa alcuna allerta.

Secondo il Centro di allerta tsunami del Pacifico, "sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 chilometri dall'epicentro del terremoto".