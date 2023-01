Shoah: Di Segni, grazie a Meloni e al governo per l'attenzione

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Ringrazio l'intero governo e il presidente Meloni per l'attenzione che abbiamo potuto cogliere in queste prime settimane di collaborazione su questi temi morali, valoriali per l'Italia e l'Europa, che possono sembrare marginali nell'emergenza assoluta che siamo chiamati, come cittadini o responsabili di governo, a gestire, ma alla fine costituiscono la base delle relazioni su cui un Paese va avanti.

Sono veramente molto, molto importanti le diverse esternazioni da parte del governo, vanno esattamente nella direzione di sottolineare il valore del Giorno della memoria". Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria patrocinate dalla Presidenza del Consiglio. (ANSA).