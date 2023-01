Berlusconi, Fi si batterà contro direttiva su case green

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Forza Italia si batterà in tutte le sedi contro la direttiva Ue sulla riqualificazione degli edifici, proprio perchè noi crediamo nell'Europa e vorremmo che si evitassero alcuni gravi errori, che danno argomenti ai nemici dell'integrazione europea. La tutela della salute e dell'ambiente non si realizza in questo modo". Lo scrive sui social il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (ANSA).