Nordio: 'Rimedieremo prestissimo alle criticità della riforma Cartabia'

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio tiene nell'Aula della Camera comunicazioni sull'amministrazione della Giustizia nel 2022. Al termine ci sarà un dibattito e verranno votate risoluzioni.

Una standing ovation dell'Aula della Camera, con tutti i deputati ad applaudire in piedi, ha sottolineato il ringraziamento del ministro della Giustizia a chi ha lavorato per la cattura del capomafia Matteo Messina Denaro. "E' stato - ha aggiunto il Guardasigilli - un grande momento per lo Stato e per la legalità".

"Questa riforma ha creato criticità a cui il governo cercherà di di rimediare con un intervento chirurgico e immediato nel più breve tempo possibile", ha detto Nordio.

"Non ho mai inteso toccare minimamente le intercettazioni che riguardano terrorismo e mafia e quei reati che sono satelliti nei confronti di questi fenomeni perniciosi".

"Se non interverremo sugli abusi delle intercettazioni cadremo in una democrazia dimezzata", ha detto alla Camera il ministro della Giustizia parlando delle intercettazioni.

"E' normale che ci siano colleghi che avendo sempre fatto i pm antimafia abbiano una visione estremamente severa di questi problemi. Ma l'Italia non è fatta di pm e questo parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le posizioni dei pm", ha aggiunto Nordio alla Camera riferendosi alle polemiche sulle intercettazioni. Un passaggio accolto da un lungo applauso della maggioranza

LA DIRETTA