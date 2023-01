Pd, regole siano condivise, no alle forzature

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "L'obiettivo, in linea con il profilo di terzietà e garanzia che Letta intende mantenere, è arrivare alla Direzione con una soluzione condivisa tra tutti i candidati sulle regole del Congresso e la data delle primarie". Lo rendono noto fonti del Nazareno. "Per questa ragione il Nazareno non sosterrà proposte che non siano sostenute da tutti. Le regole del congresso devono essere condivise. Questa è stata fin dall'inizio la nostra stella polare. Niente forzature e niente lacerazioni. Serve senso di responsabilità per non guastare un percorso con fratture che in questo momento vanno assolutamente evitate". (ANSA).