Morto Mario Artali, ex deputato Psi e presidente onorario Fiap

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - E' morto all'età di 85 anni Mario Artali, presidente onorario della Fiap Federazione italiana delle associazioni partigiane, di cui era stato presidente nazionale dal 2012 al 2021. A darne notizia è l'Anpi di Milano con il suo presidente Roberto Cenati.

"Mario mancherà tantissimo alla Fiap, all'Anpi, alle Associazioni della Resistenza, alla sua Milano - ha spiegato Cenati in una nota -. Abbiamo realizzato insieme numerose iniziative, ricordo i suoi significativi interventi alle cerimonie organizzate al Campo della Gloria, o dal palco di piazza Duomo per il 25 aprile. Mario non mancava mai".

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato la figura di Mario Artali in un tweet in cui ha ricordato il "suo impegno per tenere sempre in vita i valori dell'antifascismo nella memoria collettiva e contro i mali del nostro tempo".

Artali è stato consigliere comunale a Milano (eletto nel 1970), capogruppo del Psi in Consiglio comunale e deputato al Parlamento nella VI legislatura (1972-76). Presidente del Circolo De Amicis di Milano e Presidente della Fondazione "Aldo Aniasi", Artali era Vicepresidente della Confederazione Italiana delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane. (ANSA).