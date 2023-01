Autonomia: Calderoli, nel Governo non c'è doppia velocità

(ANSA) - CATANZARO, 02 GEN - Il presidenzialismo e l'autonomia differenziata "sono strade completamente diverse e rincorrere l'una per l'altra veramente mi sembra sconclusionato e privo di senso e significato". A dirlo il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, parlando con i giornalisti, a Catanzaro, sull'eventuale esistenza nel governo di una doppia velocità per l'attuazione dell'autonomia. "Questi riscontri pubblicati sui giornali - ha aggiunto - non li ho verificati. Ho avuto un vertice col presidente Meloni, col ministro presidente Fitto e con altri ministri e detto che entro fine anno avrei fatto una proposta". (ANSA).