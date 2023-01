Kiev sott'attacco a Capodanno, nuove voci su Putin malato

Nell'Ucraina in guerra le esplosioni di Capodanno sono il segno dei raid russi che continuano a bersagliare le città, e non dei fuochi d'artificio utilizzati nel resto del mondo per festeggiare. L'antiaerea a Kiev è entrata in azione subito dopo la mezzanotte, chiamata ancora una volta a fare gli straordinari abbattendo decine di droni kamikaze. Uno dei quali portava la beffarda scritta 'Buon anno'. Nel frattempo i due leader hanno continuato a sfidarsi nel saluto al 2023. "Lotteremo fino alla vittoria", ha promesso Volodymyr Zelensky. "La storia è dalla nostra parte", la risposta di Vladimir Putin. Su cui però resta l'ombra di condizioni di salute precarie, che secondo l'intelligence occidentale metterebbero in discussione il suo futuro politico.

I bombardamenti dell'esercito invasore hanno preso di mira l'Ucraina per tutto il fine settimana, provocando la morte di almeno quattro persone e decine di feriti. La pioggia di fuoco si è abbattuta con il consueto utilizzo di missili da crociera e dei famigerati sciami di droni di fabbricazione iraniana. In lungo e in largo, da Kiev a Chernihiv, da Sumy a Zaporizhzhia, da Mykolaiv e Kherson. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, sono stati presi di mira siti di lancio e fabbriche di droni, per sventare i tentativi degli ucraini di compiere "attacchi terroristici" contro la Russia. A Kiev, invece, hanno denunciato che i bersagli erano centri abitati, e solo grazie all'antiaerea è stato evitato un bagno di sangue e danni ingenti. Almeno 45 droni russi sono stati abbattuti solo la notte di San Silvestro, ha riferito il comando delle forze aeree.

L'efficacia delle difese antimissile, che possono diventare le "più potenti d'Europa", è stata sottolineata da Zelensky nel messaggio di fine anno. Per l'ultimo discorso alla nazione del 2022 è stato preparato un lungo video, 17 minuti, con un'evocativa musica di sottofondo e immagini simbolo della guerra, mentre il leader ucraino si rivolgeva al suo popolo: "Stiamo combattendo e continueremo a combattere. A favore di questa parola, vittoria", le parole del presidente. Con l'augurio che il 2023 diventi l'anno in cui "gli ucraini torneranno a casa" e "torneranno le nostre terre" ai confini del 1991, anno dell'indipendenza.

Proclami di vittoria sono arrivati anche da Mosca. Putin, che si è rivolto ai russi in piedi, tra i militari e le donne che hanno combattuto in Ucraina, ha sottolineato "la correttezza morale e storica" di scelte compiute per "proteggere il nostro popolo nei nostri territori storici". Lo zar si è scagliato contro l'Occidente, che "ha mentito sulla pace" e sta "cinicamente usando l'Ucraina" contro la Russia. Infine, la promessa: "Non ci divideranno mai", perché "è in gioco il nostro destino".

Proprio dagli occidentali sono filtrate nuove indiscrezioni sullo stato di salute di Putin. Il leader russo, secondo i servizi di intelligence militare danesi, a febbraio era in cura per una forma di cancro e questo potrebbe avere influenzato la sua decisione di invadere l'Ucraina. Mentre adesso non soffrirebbe di una malattia incurabile, ma di forti dolori cronici provocati da diverse cadute e incidenti. Tali dolori, tuttavia, potrebbero costituire un ostacolo ad un suo nuovo mandato presidenziale, dopo le elezioni del 2024.

In ogni caso, al momento, è lo stato di salute dell'esercito russo l'incognita principale per il Cremlino. Analisti americani ritengono che l'Armata stia esaurendo le scorte di munizioni di artiglieria, e secondo l'intelligence ucraina le dotazioni di missili cruise basterebbero per lanciare non più di due-tre tre attacchi su larga scala. Tanto che Putin starebbe pensando ad un nuovo ordine di mobilitazione, chiudendo le frontiere per evitare diserzioni.

Proprio in vista di una "potenziale nuova offensiva russa", il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha lanciato un appello ai Paesi dell'Alleanza: bisogna prepararsi a sostenere Kiev nel "lungo periodo". Perché solo così la Russia sarà costretta a negoziare la fine della guerra. (ANSA).