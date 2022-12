La vita e il pontificato del Papa emerito Benedetto XVI per immagini

La storica rinuncia di Benedetto XVI, primo Papa a dimettersi da sei secoli - l'ultimo era stato Gregorio XII nel 1415 -, e la sua decisione di restare a vivere nella Città Leonina, seppur appartato nell'ex monastero Mater Ecclesiae, determinarono una situazione davvero senza precedenti: per la prima volta in duemila anni di storia della Chiesa due Papi si trovavano a coesistere in Vaticano. Joseph Ratzinger, tra l'altro, pur avendo abbandonato il pontificato, non volle essere chiamato "vescovo emerito di Roma", come consigliato da alcuni canonisti, scegliendo per sua stessa decisione la denominazione di "Papa emerito" o "Romano Pontefice emerito", mantenendo anche la veste bianca, per quanto senza mantellina, e il titolo di "Sua Santità".