Qatar: Pd: 'Da Meloni doppiopesismo e caduta stile'

"Questo garantismo a targhe alterne denota un doppiopesismo che non si confà a chi deve guidare il Paese". Lo ha detto il senatore e responsabile sicurezza del Pd, Enrico Borghi, commentando le parole della premier Giorgia Meloni sul Qatargate. "E' una caduta di stile - ha aggiunto - Il primo ministro è anche capo di un partito italiano ed europeo e non riesce a scindere questo ruolo da quello istituzionale.

Tutto questo denota ancora una volta il limite vero di questa esperienza di governo: Meloni non è capace di staccarsi dai blocchi di partenza di una politica legata all'esperienza di fazione e non istituzionale".