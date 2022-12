Meloni, invito deciso per vaccini a anziani e fragili

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - C'è "la campagna del governo che invita alla vaccinazione soprattutto gli anziani e i fragili che sono i soggetti più a rischio e su cui mi sento di fare un invito più deciso" a vaccinarsi. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.

"Per gli altri - ha aggiunto Meloni in conferenenza stampa - l'invito è di rivolgersi al medico che ne sa qualcosa più di me". (ANSA).