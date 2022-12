Meloni, avanti con riforma fisco, tagliare costo del lavoro

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Il nostro obiettivo di legislatura è arrivare a 5 punti di taglio del cuneo fiscale" ma "se si riuscirà a fare qualcosa di più o qualcosa di meno, dipenderà dalla situazione che affronteremo". Lo dice la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.

"Sul catasto si può fare una mappatura delle costruzioni ma da questo governo non partirà mai un aumento della tassazione sulla casa. La prima casa che per noi è non pignorabile e non tassabile ", ha aggiunto Meloni.

Un altro obiettivo del governo è "una tassazione che tenga conto della composizione del nucleo familiare - dice la premier - e quindi dei figli a carico. Il tema della natalità è una materia economica, riteniamo l'incentivo alla natalità una assoluta priorità". (ANSA).