Condizioni Ratzinger gravi ma stabili

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 DIC - Il Papa emerito Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili.

"La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri", dicono all'ANSA fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae.

Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore. (ANSA).