Michelle rivela: per 10 anni non ho sopportato Obama

"Per dieci anni non l'ho sopportato". Michelle Obama rivela come il suo matrimonio con l'ex presidente Barack Obama non sia sempre stato rose e fiori, soprattutto agli inizi. Con le figlie Sasha e Malia piccole e i due giovani coniugi impegnati a costruirsi le rispettive carriere. "La gente pensa che sono cattiva a dire che per dieci anni non ho sopportato mio marito. Volete indovinare quando? Quando le bambine erano piccole", confessa l'ex First lady in un'intervista a Revolt Tv per il lancio del suo ultimo libro 'The Light We Carry'. Con il candore e franchezza che la contraddistingue, e che l'ha in passato portata a parlare di altri temi spinosi quali la menopausa, Michelle spiega come spesso, troppo spesso, non si parli "di quanto lavoro è necessario e di quanto è difficile" far funzionare un matrimonio, "anche se ci si ama alla follia".

L'ex First Lady quindi ripercorre quei dieci anni di difficoltà, quando le figlie erano delle piccole "terroriste" che hanno messo alla prova il matrimonio. Michelle e Barack si sono incontrati nel 1989 e si sono sposati nel 1992. Quando Obama è stato eletto presidente, Malia e Sasha avevano dieci e sette anni. Da piccolissime erano delle "terroriste" che, come tutti i bambini, "piangevano sempre e non sapevano comunicare. Erano irrazionali e avevano sempre bisogno. Ma le amavamo. E quindi su chi scaricare la colpa? L'uno sull'altro", aggiunge Michelle che, raccontando gli alti e bassi del suo matrimonio, ricorda però di non aver mai perso il rispetto e l'ammirazione per il marito.

"In quei dieci anni" di difficoltà "stavamo cercando di farci una carriera, ma ci dovevamo anche preoccupare della scuola e dell'organizzazione di chi faceva cosa. Volete sapere una cosa? Il matrimonio non è sempre 50-50. Ci sono volte in cui io sono 70 e lui è 30, e altre in cui lui è 60 e io 40. Ma è stato per 10 anni su 30 di matrimonio. Mi prendo 10 anni cattivi su trenta", ammette Michelle. La coppia presidenziale ha festeggiato proprio negli ultimi mesi 30 anni di matrimonio. In ottobre Barack Obama ha infatti postato su Instagram alcune foto con Michelle, anche una della nozze. Riferendosi alla moglie come 'Miche', l'ex presidente ha scritto: "Dopo 30 anni non so perché tu sei esattamente uguale e io no. Ma so che quel giorno ho vinto la lotteria, che non potevo chiedere una partner migliore".