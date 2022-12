Schillaci, nessuna preoccupazione su Covid

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Assolutamente in questo momento non c'è nessun tipo di preoccupazione, se poi ci dovesse essere qualche problema interverremo tempestivamente per assicurare la salute pubblica". Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci al termine del cdm a chi gli chiedeva se si stessero valutando ulteriori restrizioni per i casi di Covid. (ANSA).