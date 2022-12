Rischio rincari bollette, governo a lavoro per evitarlo

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - È in bilico, si apprende da fonti governative, la norma dell'ultima bozza del decreto Milleproroghe, che, pur prorogando fino a giugno 2023 la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas, le consente in caso di rinnovi di quelli in scadenza. Il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Secondo le stesse fonti, la misura è ancora sottoposta a valutazioni politiche del governo e tecniche del Mef. Se fosse confermata, le società fornitrici nei rinnovi dei contratti in scadenza potrebbero modificare le condizioni generali sul prezzo rispettando il preavviso di tre mesi. (ANSA).