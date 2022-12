Manovra: al via l'esame in Aula al Senato, nel pomeriggio il governo pone la fiducia

Al via in Aula al Senato l'esame sulla legge di bilancio. Al termine della discussione generale, nel tardo pomeriggio, il governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento.

Il voto finale è previsto per la mattinata di giovedì. Dopo avere occupato la commissione, protestato sulla stampa e sui social e fatto appello al presidente del Senato Ignazio La Russa, le opposizioni, per una volta unite, riescono a ottenere più tempo per l'esame, almeno formale, della legge di bilancio. E fanno slittare l'ok finale di Palazzo Madama alla tarda mattinata del 29 dicembre, proprio quando la premier Giorgia Meloni sarà alle prese con la sua prima conferenza stampa di fine anno

La manovra, dunque, arriva in Aula a Palazzo Madama senza il voto sul mandato al relatore. La commissione Bilancio non è riuscita a concludere l'esame nei tempi previsti.

"Avevamo dato la disponibilità - spiega il capogruppo di Fdi Lucio Malan - a proseguire fino alle 12 in commissione a patto di una riduzione del numero degli emendamenti ma serviva un accordo che non c'è stato". "I tempi d'esame - evidenzia la capogruppo del Pd Simona Malpezzi - erano non congrui e avevamo chiesto un impegno sugli ordini del giorno ma non c'è stata apertura da parte del governo". Invariati, comunque i tempi di approvazione finale previsti per domani entro le 12.