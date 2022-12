Afghanistan: professore strappa diplomi in diretta tv

"Non mi servono più questi diplomi, questo non è un Paese per l'educazione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema": lo ha detto un professore dell'Università di Kabul in diretta tv, strappando dei certificati di diploma davanti al conduttore incredulo. Lo riferisce la stampa di New Delhi.

E' l'ultima clamorosa protesta contro il bando alle donne in scuole e università imposto dai talebani: il frammento di trasmissione di Tolo News che immortala la protesta del docente pubblicato sui social è divenuto presto virale in tutto il mondo.