Manovra: protesta contro tempi, le opposizioni occupano la Commissione 

Manovra:protesta contro tempi,opposizione occupa commissione

- In protesta contro le tempistiche per l'esame della manovra, le opposizioni occupano la commissione Bilancio al Senato, impedendo la ripresa dei lavori, prevista alle 17.30. Una ventina di senatori di Pd, M5s, Terzo polo e Avs hanno preso posto ai banchi della presidenza, scattandosi anche delle foto con i telefonini, nonostante i commessi di Palazzo Madama ricordassero che non è consentito. Dopo qualche minuto, la senatrice del M5s Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ha cominciato a leggere ad alta voce la Relazione tecnica di passaggio della manovra da una Camera all'altra.

Seduta sospesa in Senato, in attesa della relazione tecnica di passaggio della manovra da Montecitorio a Palazzo Madama. "Avremmo dovuto avere contezza della relazione dal Mef, che sta arrivando. Mi hanno detto che è partita dal Ministero ma non c'è ancora, quindi non posso neanche assegnarla alla commissione Bilancio. Arriverà alla commissione Bilancio a momenti, diamo un'ora di tempo alla commissione. Ci diamo appuntamento alle 18.15", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di sospendere la seduta.

"C'è la calendarizzazione nella giornata di domani e verosimilmente intorno alle 19-20 inizierà il voto finale". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo di Palazzo Madama sulla calendarizzazione dei lavori sulla manovra. Il via libera alla legge di bilancio al Senato, come alla Camera, arriverà su un testo blindato dal voto di fiducia. "Domani sera, 28 dicembre, l'Italia avrà una nuova legge di bilancio, in linea con i tempi" anche rispetto alle altre manovre", ha sottolineato il ministro.

Il governo porrà la fiducia sulla manovra all'esame del Senato "domani a metà pomeriggio", ha aggiunto Ciriani.

Proseguono intanto le critiche e le polemiche sulle misure. Per la Uil la flat tax è "sbagliata e incostituzionale". Gli interventi sul fisco contenuti nella legge di bilancio approvata dalla Camera sono profondamente iniqui e ingiusti per i lavoratori dipendenti e pensionati, afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. "Non c'è - dice - un taglio significativo delle tasse per dipendenti e pensionati che sono i più fedeli contribuenti, mentre con la flat tax fino a 85.000 euro si premia ulteriormente il lavoro autonomo. La flat tax è una norma sbagliata e incostituzionale perché contraddice il principio della progressività espresso con chiarezza nella nostra Costituzione. La Uil chiede al Governo e al Parlamento di rimuovere questo grave vulnus".

Per Simona Bonafè, vicepresidente dei deputati Pd, "il governo fa cassa su Opzione donna". "Con questa Legge di Bilancio le donne non potranno più richiedere la pensione anticipata, a meno che non rientrino in categorie particolarmente restrittive. Il Partito Democratico ha tentato in ogni modo di cambiare questa norma iniqua e penalizzante perché le donne generalmente hanno carriere contributive più discontinue, ma il governo Meloni ha preferito utilizzare le risorse disponibili per azzerare le cartelle esattoriali a chi non ha pagato le tasse", dice Bonafè a a "Radio anch'io" su Rai Radio 1.

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo difende la legge. "Della possibilità di cacciare i cinghiali in città è stata data una lettura ampiamente romanzata: non ci saranno battute da safari nelle strade cittadine. Piuttosto, si affronta un problema che è diventato rilevante, a danni dei campi e della viabilità. Capisco che si possa ironizzare, ma nella realtà si è voluta dare una risposta a una problematica sentita e diffusa", dice a "L'aria che tira" su La7. Sul Pos osserva: "Incoraggiare i pagamenti digitali è un obiettivo condiviso, ma da liberali crediamo che l'approccio coercitivo, basato su sanzioni e multe, non sia quello giusto. Piuttosto è necessario rendere competitivo il sistema. Detto questo, di pos si è parlato fin troppo rispetto all'entità dell'iniziativa".