Germania: talpa avrebbe dato a Mosca informazioni su Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 27 DIC - Il dipendente del Bnd, i servizi segreti esteri tedeschi, arrestato mercoledì scorso per presunto spionaggio avrebbe anche passato all'intelligence russa valutazioni top secret sulla guerra in Ucraina. Lo scrivono Wdr e Ndr, come riporta Tagesschau.

Gli ambienti di sicurezza, inoltre, sospetterebbero che il funzionario, Carsten L., fosse sotto ricatto da parte dei servizi di Mosca. L'uomo è stato arrestato mercoledì scorso, con l'accusa di tradimento, su ordine della Procura generale federale tedesca. (ANSA).