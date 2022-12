Ciriani, voto finale sulla manovra domani tra le 19 e le 20

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "C'è la calendarizzazione nella giornata di domani e verosimilmente intorno alle 19-20 inizierà il voto finale". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo di Palazzo Madama sulla calendarizzazione dei lavori sulla manovra. Il via libera alla legge di bilancio al Senato, come alla Camera, arriverà su un testo blindato dal voto di fiducia. (ANSA).