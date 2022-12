Faro su norma Comuni,manovra potrebbe tornare in commissione

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La norma che stanzia 450 milioni per i Comuni fa temere un ritorno della manovra in commissione Bilancio. Un intoppo che prolungherebbe almeno di qualche ora l'esame in Aula alla Camera, al via domani alle 8. Varie fonti parlamentari danno per scontato questo epilogo per problemi di coperture, ma si attende che gli uffici completino l'esame.

