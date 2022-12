Nuovo accordo di collaborazione internazionale tra ANSA e Tanjug

Tanjug e ANSA hanno rinnovato a Belgrado un importante accordo di collaborazione, alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Serbia Luca Gori. La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'Ambasciatore Luca Gori ha sottolineato che "la conferma della storica collaborazione tra ANSA e Tanjug è importante anche per i rapporti bilaterali tra Roma e Belgrado. Tanto più in vista dei prossimi mesi in cui, su impulso del Ministro Tajani, prevediamo di realizzare molti eventi di dialogo politico e cooperazione economica tra Italia e Serbia.

Appuntamenti la cui copertura mediatica potrà giovarsi anche degli effetti di questo accordo".

Per Manja Grcic, Direttrice Generale di Tanjug, "questo è un accordo molto importante per la nostra agenzia di stampa. La cooperazione tra le due agenzie esisteva prima, ma questa è la prima volta che ci incontriamo, poiché Tačno Company ha acquisito i diritti per utilizzare i marchi di Tanjug. Questa è una collaborazione molto importante per noi, ANSA è la più grande agenzia di stampa italiana, ha oltre 500 dipendenti ed è la più antica agenzia in Italia, e siamo molto felici che tutte le più grandi agenzie del mondo vogliano collaborare con noi. Ci scambieremo informazioni e contenuti e oggi stiamo discutendo per la prima volta per scoprire cosa c'è da fare e su cui lavorare; penso che lo scambio di conoscenze e di nuove tecnologie sia molto importante, poiché è fondamentale che Tanjug continui il suo sviluppo e la sua crescita".

L'Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per questa nuova importante collaborazione con un partner storico: "Questo nuovo accordo costituisce una conferma e un ampliamento del grande lavoro che già da tempo stiamo facendo con Tanjug all'interno delle principali associazioni di agenzie di stampa internazionali europee, dell'area mediterranea, dei Balcani e della European Newsroom. Oltre ad ampliare la disponibilità di notizie e la conoscenza reciproca tra Serbia e Italia, questo nuovo accordo costituisce anche l'occasione per lo scambio di best practices tecnologiche, e un'ulteriore opportunità per lo sviluppo di progetti a sostegno della comunicazione delle istituzioni e delle aziende dei due Paesi".