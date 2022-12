Manovra: Pd, niente scudo penale o per noi salta il banco

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Se si intende, oltre al lavoro fatto fin qui, di portare questioni penali legate ad alcuni reati tributari per il Pd salta il banco". Così la capogruppo del Pd Debora Serracchiani, a margine del lavoro della commissione Bilancio alla Camera sulla manovra.

"Hanno rinviato l'ufficio di presidenza alle 16.30 dove porteranno, dicono, i testi ma, premesso che è inaccettabile", l'ennesimo rinvio, "questo ritarda di molto anche i tempi dell'arrivo della manovra in Aula. Anche impegnandosi al massimo non ci sono i tempi tecnici", aggiunge. (ANSA).