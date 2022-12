Regionali Lazio: ci sarà lista rosso-verde con centrosinistra

"Ci sarà una lista rosso-verde alle prossime elezioni regionali, dentro il centrosinistra. Per quanto ci riguarda, la posizione di Conte non è assolutamente comprensibile sul piano politico. Oggi governano insieme al Partito Democratico, e insieme a Calenda - ma nessuno lo fa notare - con due assessore di valore, Corrado e Lombardi. Non capisco la ragione per la quale si debba consegnare alla destra la regione Lazio". Lo ha detto il deputato di Alleanza verdi-sinistra, Angelo Bonelli, durante un punto stampa.

"Ho sempre detto che per la Lombardia la questione del candidato andava accantonata rispetto al programma: adesso che abbiamo definito e votato il programma, all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del candidato" e su questo "ci confronteremo". Così il leader M5s Giuseppe Conte, intercettato dall'ANSA al termine di un incontro con una delegazione dei Verdi europei. "Nel Lazio - ha quindi aggiunto - dobbiamo essere molto oculati: è importante scegliere un interprete che possa essere all'altezza di un programma ambizioso".