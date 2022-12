Pos: FdI, si valuta un fondo ristori con le banche

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "E' in corso una valutazione sulla possibilità di stralciare la norma sul Pos dall'emendamento del governo per riformularla, e anche sui ristori. Stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di creare un fondo in cui porre degli accantonamenti, non solo del governo ma anche delle banche, da utilizzare a favore dei commercianti: il sistema dovrebbe essere quello dei crediti di imposta". Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, componente della commissione Bilancio della Camera, a margine degli incontri fra maggioranza, governo e opposizioni. (ANSA).