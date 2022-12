Letta, la maggioranza crollerà, il Pd si faccia trovare pronto

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Per senso del dovere porto avanti il mio compito fino al 19 febbraio. Un partito per essere vincente deve essere diverso da come l'ho vissuto io, in cui la parte interna del dibattito è stata preponderante rispetto alla comunicazione esterna. Lo dico perché dobbiamo porci il tema di essere pronti quando questa maggioranza si dissolverà, e sono convinto che avverrà viste le contraddizioni. Allora, noi dovremo essere pronti ed essere i più bravi a farci portatori delle istanze che emergono dalla società". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo al convegno degli ex Ppi all'istituto Sturzo (ANSA).