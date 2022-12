Intercettazioni: Fontana, in esame tema ammissibilità

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Stiamo affrontando la questione.

Vogliamo vedere effettivamente se ci sono eventualmente dei risparmi per cui si può considerare la norma ammissibile o è solo una questione ordinamentale. Vediamo che margini ci sono per ognuna delle ipotesi". Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana risponde a chi gli chiede come risponde alle obiezioni dell'opposizione alle norme sulle intercettazioni che il governo intende introdurre nella Manovra. (ANSA).